مرشح للبرلمان الهندي له 39 زوجة وأبناؤه وأحفاده 127

يبلغ مرشح للانتخابات البرلمانية في الهند من العمر 66 عاماً، ومتزوج من 39 امرأة، ولديه 127 من الأبناء والأحفاد، وبحسب زوجاته يعد الأكثر وسامة في القرية.

وشانا هو زعيم إحدى الطوائف الهندية التي تسمح بعدد غير محدود من الزوجات، وأصبح محطّ جذب للمرشحين للانتخابات بفضل عائلته الكبيرة، وتجيز معتقداته الدينية الزواج بأي عدد يستطيع، حسب ما ذكرت "ديلي ميل" البريطانية.

أما بالنسبة لعائلته فإنها تعيش جميعها بمنزل واحد يتكون من أربعة طوابق، ويحتوي على 100 غرفة خصصها لزوجاته، لكنه يحتفظ بأصغر زوجاته بالقرب من غرفة نومه، أما الأخريات فقد وضع لهن نظاماً، بحيث تزوره واحدة كل ليلة، وفق جدول زمني محدد.

وتقول إحدى زوجاته عندما نذهب إلى التصويت نعطي جميع أصواتنا لنفس المرشح أو نفس الحزب، وهذا يعني أن المرشح سيحصل على أكثر من 160 صوتًا من عائلة واحدة، ونتمنى بأن يكون زوجي هو الفائز في الانتخابات.