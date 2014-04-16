ميونيخ تشرّع التعرّي في الأماكن العامة

شرَّعت مدينة ميونيخ التعرِّي، بعد أن أصدرت السلطات الألمانية قراراً دستورياً يسمح بالتعرّي في 6 أماكن عامة. وبحسب موقع The Telegraph، فإن قضية العُري على الشاطئ في ثالث أكبر مدينة ألمانية كانت مثار جدلٍ منذ الخريف الماضي، بعد انتهاء مدة قانونٍ يُجيز التعرّي على الشواطئ. الأمر الذي دفع البرلمان الألماني إلى أن يُصدر مؤخراً قانوناً جديداً، يسمح بالتعرّي على الشاطئ في 6 أماكن تتمتَّع بدرجة عالية من الخصوصية.

إلى ذلك، أشار الموقع إلى أن واحدة من هذه الأماكن المخصَّصة للعراة تقع في منطقة سياحية رئيسية في البلاد، حيث تبعد عن ساحة ميونيخ الرئيسية 10 دقائق فقط.

يذكر أن أول شاطئ للعراة عرفته ألمانيا يعود إلى عام 1920.