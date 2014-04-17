بالفيديو.. صراخ يجتاح راكبة على طائرة أميركية

كشف فيديو على موقع "يوتيوب" إصابة راكبة على متن رحلة طيران داخلية في الولايات المتحدة بنوبة انفعالية هستيرية استمرت معظم وقت الرحلة.

وبدا في المشاهد أحد الركاب وهو يحاول تهدئة المرأة التي كانت ترتعد في مقعدها. وقال الراكب الذي التقط الفيديو إن النوبة الانفعالية انتابت المرأة بعد 20 دقيقة من الإقلاع.

وطلبت الراكبة في البداية ممن حولها الصلاة من أجلها لأن والدتها رحلت عن الحياة مؤخراً، ثم شرعت في صراخ متصل. وواصلت الراكبة صراخها قائلة: "يا إلهي.. أنت منقذي"، وظلت على ذلك الحال خلال الرحلة من ميامي إلى تامبا.

وكانت الراكبة تمسك بمجلة في إحدى يديها، وتضغط بتوتر بالغ على هاتفها الخلوي باليد الأخرى.

ومن جانبه، طلب طاقم الضيافة من الركاب التعامل مع الراكبة إذا ما حاولت فتح أي من الأبواب في وسط الطائرة. وأوكل الطاقم إلى الركاب مهمة منع الراكبة من مغادرة مقعدها حرصاً على سلامة الطائرة.