بالفيديو.. ولدت طفلها على الطريق في لبنان

في حالة قلما تشهدها الشوارع في لبنان، شوهدت امرأة تضع مولودها على الطريق في منطقة "الزلقا" الحيوية، التي تضج بالسكان والمارة.

وفي التفاصيل، أن السيدة آمال ابراهيم التي كانت في زيارة عادية لطبيبها، وقبل أن تصعد إلى العيادة، فوجئت بالطفل على وشك أن يولد.

فاستلقت أرضاً، وعمدت السيدة التي كانت ترافقها إلى قص سروالها لتغطية الطفل، في حين هرع الصليب الأحمر للمساعدة في الولادة، وسط تجمهر الناس حولها.



بعد ذلك نزل الطبيب، وقام بقص "الحبل السري"، ونقلت آمال إلى المستشفى. وانتهت القصة نهاية سعيدة، إذ ولد "محمد" وهو في حالة جيدة وبصحة ممتازة، بحسب ما ظهر لاحقاً في إحدى التقارير التلفزيونية.

