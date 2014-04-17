كشف لغز المرأة التي تجر "الرجل الكلب" في شوارع لندن

بعد أيام قليلة من انتشار مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي لسيدة تجر خلفها رجلاً بسلسلة من عنقه في شوارع لندن، كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية عن سر غموض هذا المشهد غير المألوف.

وتمكنت الصحيفة من الوصول للمرأة التي كانت تجر الرجل وتحدثت معها فتبين أنها ممثلة تدعى "أيدن أفيتال ألكسندر". وبدأت مشوارها الفني في الثامنة من عمرها، ولها العديد من الأعمال الفنية، كما مثلت على خشبة المسرح لمدة 20 عاماً.

إلى ذلك، أشارت أنه تم اختيارها للمشاركة في تأدية هذا المشهد التمثيلي، بسبب تركيزها على رد فعل الجمهور، كاشفة عن وجود كاميرا للتصوير، كانت ترصد ردود فعل المارة.

وأضافت أنه عندما كانت تسير وبيدها حبل يجر الرجل، اقترب منها عدد من المارة، متسائلين عن سبب ذلك، في حين جادلها أحدهم مذكراً إياها بحقوق الإنسان، فيما سألها آخرون، خلال استمرارها في المشهد التمثيلي لمدة 5 دقائق، هل هذا زوجك فكان ردها بإيماءات مبهمة وغير واضحة.

