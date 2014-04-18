بالفيديو.. عجوز في الثمانين ترقص وتبهر العالم بخفتها

رسالة وحيدة سجلتها سيدة عجوز عندما اعتلت مسرح برنامج الهواة "Britain got talent"، مفادها أن لا شيء مستحيلا.

فالسيدة "باتي" البالغة 80 سنة، قدمت مع رفيقها في الرقص "وصلة سالسا" أبهرت فيها لجنة التحكيم والجمهور، والعالم على حد سواء.

وفي حين استبقت لجنة التحكيم الحكم على باتي ونيكو، مترددة في إعطائهم فرصة لإثبات ما بوسعهما القيام به بسبب شكل وعمر السيدة، إلا أن الجميع انبهر حين بدأ الثنائي بالرقص، حتى سايمون(أحد أعضاء لجنة التحكيم) الذي كان قد ضغط على الزر الأحمر في البدء، وقف في الأخير ليصفق للثنائي الرائع.

مقابل كل هذا الاستحسان والإعجاب، تعرضت باتي لبعض الانتقادات كونها حائزة أصلاً على مرتبة "غينيس" للقب أكبر راقصة سالسا، عن عرضها في برنامج إسباني.

يبقى أنه رغم كل تلك الانتقادات، لا يمكن التشكيك بليونة "باتي" وخفتها رغم سنها، ما جعل مقطع الفيديو الذي نشر لها على "يوتيوب" يحصد أكثر من مليون مشاهدة.

