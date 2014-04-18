مدينة أميركية تهدر 143 مليون لتر مياه بسبب تبول شاب

اضطر المسؤولون في مدينة بورتلاند في شمال غرب الولايات المتحدة، لأن يتخلصوا من 143 مليون لتر من مياه الشرب، بعد نشر فيديو لشاب وهو يتبول في خزاناتها.

ويظهر في الفيديو الشاب البالغ من العمر 19 عاماً، يرافقه صديقان له، وهو يتبول في خزانات مياه الشرب، ليل الثلاثاء/الأربعاء.

إثر ذلك، قرر دايفيد شاف، المسؤول عن خدمات المياه في المدينة، إهدار مياه الخزانات، وهي 143 مليون لتر، وإعادة ملء الخزانات بماه شرب من مصدر مجاور، رغم أن التحاليل التي أجريت للمياه أظهرت أنها لم تتلوث بما فعله الشاب.

وأثار هذا القرار استياء في جنوب البلاد، حيث يضرب جفاف لم يسبق له مثيل مناطق كاليفورنيا.

وعلق أحد القراء على موقع صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، بالقول: "هل أنتم جادون في ما فعلتم؟ هل كان يجب أن تهدروا 143 مليون لتر من أجل كمية ضئيلة من البول".

*نعتذر عن نشر الفيديو.