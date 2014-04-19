"الباربي الحية".. أوكرانية تعيش على الماء والضوء!

تثير عارضة الأزياء الأوكرانية، فاليريا لوكيانوفا، جدلاً واسعاً بجمالها الذي يعتبر نسخة عن الدمية الشهيرة باربي. وقالت الشابة الأوكرانية، ابنة الـ28 عاماً، التي عرفت بـ"الباربي الحيّة"، إن الزواج بين الأعراق يعتبر السبب وراء ارتفاع نسبة جراحات التجميل، لأنها جعلت الجنس البشري يصبح قبيحا.

ونفت لوكيانوفا من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أن تكون قد خضعت لأي نوع من الجراحات التجميلية، سوى عميلة تجميل الثدي، وأن مظهرها سببه اتباع نظام غذائي معين، وممارسة التمارين الرياضية.

وكشفت ال"باربي" أنها لم تأكل أو تشرب شيئاً في الأسابيع الماضية لأنها تريد الانتقال إلى طريقة "Breath Arianism‎"، وهي طريقة حياة لا يأكلون فيها أو يشربون، بل يعيشون على الضوء والهواء، وبالتالي يتغذَّون عبر "طعام سحريّ" كما قالت.

ونشرت الأوكرانية مؤخراً صور "سيلفي" تظهر فيها بدون طبقة المكياج التي اعتادت على الظهور بها، ليظهر جمالها الحقيقي والذي أشعل مواقع التواصل التي تداولت صورها بكثرة.

