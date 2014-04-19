13 قتيلاً في أسوأ حادث يمر على جبل إيفرست

انتشل عمال إنقاذ جثة أحد مرشدي متسلقي الجبال اليوم السبت، بعد أن اجتاح انهيار جليدي المنحدرات الدنيا لجبل إيفرست ليرتفع عدد ضحايا أسوأ حادث على أعلى قمة في العالم إلى 13 شخصاً على الأقل.

ووقع الانهيار الجليدي على مسار خطير يعرف باسم (خومبو ايسفول)، ورغم أنه منخفض نسبيا فإن المتسلقين يصفونه بأنه من أخطر النقاط في جبل إيفرست.

وقال انج كامي شربا (25 عاما) أحد ثلاثة ناجين على الأقل، إن المرشدين كانوا ينقلون الغاز للمخيم حين فوجئوا بصوت الانهيار.

وأضاف وهو يرقد في وحدة العناية المركزة في المستشفى، حيث يعالج من تجلط دموي في الساق وجروح بالوجه، "علمنا أنه انهيار جليدي ولكن لم نستطع الجري أو عمل أي شيء وهوت علينا قطع ضخمة من الجليد وجرفتنا".

وأعلن المتسلقون وقف محاولات تسلق الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8848 مترا لمدة أربعة أيام في حين قرر البعض التخلي عن المحاولة، بينما سينتظر البعض لما بعد التشاور مع مرشديهم النيباليين.

وقالت فينجوم شربا، وهي تنتظر جثمان عمها نتجي شربا في معبد بوذي في كاتمندو "هو العائل الوحيد لأسرتنا... لم يعد هناك من يرعانا".

وتجاوز نحو 100 متسلق ومرشد مسار خومبو ايسفول بالفعل استعداداً للتسلق للقمة والجميع في أمان، ولكن ينبغي تمهيد ممر كي يتسنى مواصلة الرحلة.

وقال مسؤولون: إنه عثر على جثة واحدة اليوم، وإن ثلاثة مرشدين ما زالوا في عداد المفقودين.

وهذا أول انهيار جليدي خطير في موسم تسلق جبل إيفرست للعام الحالي، وسبق أن تسلق أكثر من أربعة آلاف شخص الجبل.

ولقي نحو 250 متسلقاً حتفهم فوق الجبل الواقع على الحدود بين نيبال ومنطقة التبت في الصين ويمكن تسلقه من الجهتين خلال الموسم الذي ينتهي في آخر مايو، مع بداية موسم هطول الأمطار.

وأصدرت الحكومة تصاريح لعدد 334 متسلقا أجنبيا هذا الموسم ارتفاعا من 328 في الموسم الماضي ويرافقهم عدد مساو من المرشدين لمساعدة المتسلقين الأجانب.