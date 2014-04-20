أميركي يلحق بزوجته بعد موتها بساعات عقب زواج 70 عاما

يبدو أن الأميركي كينيث فلوملي لم يتحمل الحياة كثيراً بعد وفاة زوجته التي عرفها منذ المراهقة وعاشا زوجين لمدة 70 عاماً، إذ فارق الدنيا بعد 15 ساعة من موت رفيقة حياته.

وحسب النعي الذي نشرته الأسرة، فإن هيلين فلوملي (92 عاماً) توفيت في منزلها في ناشبورت بولاية أوهايو الأميركية يوم 12 أبريل، ثم مات زوجها كينيث (91 عاماً) في اليوم التالي.

وقالت ابنتهما ليندا كودي‭‭‭ ‬‬‬ لصحيفة "زانزفيل تايمز ريكوردر": "عرفنا عندما رحل أحدهما أن الآخر سيرحل، وكنا نودّ أن يرحلا معاً، وهذا ما حدث فعلاً".

والتقى كينيث وهيلين عندما كانا في سن المراهقة وتزوجا عام 1944 وقاما بتربية ثمانية أطفال.

وذكرت ابنتهما ليندا أن والديها كانا يهويان السفر بالحافلة إلى كافة الولايات الأميركية وحتى بعد 70 عاماً من زواجهما كانا يتناولان طعام الإفطار متشابكي الأيدي كل صباح.