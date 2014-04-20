النرويج ستحتضن أعلى مبنى خشبي في العالم

يجري خلال الشهر الحالي البدء في بناء أطول مبنى خشبي في العالم في مدينة بيرغن التاريخية، ثاني أكبر مدن النرويج، وهو مكون من 14 طابقاً ويرتفع لمسافة 49 متراً، ليتفوق بذلك على أعلى مبنى يحمل الرقم القياسي حالياً في مدينة ملبورن الأسترالية.

وأعلن القائمون على المشروع أنه سيبدأ العمل في بناء المبنى ويسمى "تريت" أو الشجرة في أواخر الشهر الجاري، مشيرين إلى أنهم باعوا حتى الآن نصف عدد الشقق وعددها 62 شقة، بحسب ما ذكرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" (أ ش أ).

وتقام وحدات الشقق حول إطار خشبي عملاق تبلغ سمك أعمدته متراً ومصنوعة من خشب "جلولام" المؤلف من عدة طبقات قوية ملتصقة ببعضها جيداً.

وأضاف المسؤولون بأنه سيتم تغليف كامل المبنى بالزجاج والواجهات المعدنية لحماية المبنى الخشبي من عوامل الطقس والمطر والرطوبة الشديدة في مناخ بيرغن.

يذكر أن مبنى فورتي في ملبورن يبلغ طوله 32 متراً وهو أكبر مبنى خشبي حتى الآن في العالم، واكتمل بناؤه نهاية عام 2012.