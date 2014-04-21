سر المرأة الرائعة الجمال التي كانت تواعد جاكسون

كشف حارسان سابقان لنجم البوب مايكل جاكسون، في كتاب سيصدر يونيو المقبل، أن النجم الراحل كان يواعد فتاة رائعة الجمال من شرق أوروبا، وأنه اعتاد أيضاً أن يزورها أحياناً في فندق بعد أن يخلد أطفاله إلى النوم.

وكتب الحارسان، جافون بيرد وبيل ويتفيلد، في كتابهما "حماية جاكسون في أيامه الأخيرة"، أن النجم غريب الأطوار أرسلهما ذات مرة لإحضار السيدة الغامضة التي كانت يلقبها بـ"الصديقة"، نقلاً عن موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الاثنين.

وفي مقتطف من الكتاب، حصلت عليه صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، وصف الحارسان السابقان المرأة التي يبلغ طولها 5 أقدام بأنها كانت رائعة الجمال. وقالا إن جاكسون كانا يرسلهما لشراء هدايا لها من متجر شهير، وإن وصولها كان يسبقه حالة طوارئ لضمان كافة الترتيبات اللازمة.

وأكد الحارسان أن جاكسون كان يتبادل مع "الصديقة" الأحضان والقبلات في مقعد سيارته الخلفي.

وزعم الحارسان أيضاً أنهما أحضرا ذات مرة فتاة أخرى كانت مقرّبة أيضاً من جاكسون، وكان يناديها باسم "زهرة". وذكرا أن جاكسون كان في النهاية يفضل "الصديقة" على "زهرة"، وأن الأخيرة زارته ذات مرة عقب أيام من مغادرة الأولى.

وأكد الحارسان أن جاكسون كان أباً حازماً وصارماً في التعامل مع أطفاله.

وقالا إن جاكسون كان يعاني من ضائقة مالية، وكشفا أنهما لم يتقاضيا راتبهما لأشهر. وأضافا أنهما شهدا ذات مرة انشغال جاكسون بمشتريات قيمتها 10 آلاف دولار، ليجد بعدها أن بطاقته الائتمانية غير صالحة.