كيف دهست سيارة فتاة نائمة في مسكنها بكاليفورنيا؟

في حادثة فريدة من نوعها، دهست سيارة فتاة عمرها 16 عاما أثناء نومها في سريرها، حيث اقتحم قائد سيارة يشتبه بأنه كان مخمورا مبنى سكنيا في جنوب كاليفورنيا، حسب ما أكده مسؤولو إنفاذ القانون.

ووقع الحادث فجر أمس الأحد في بالمديل التي تقع على بعد 101 كيلومتر شمال وسط لوس أنجلوس.

وقال قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس في بيان إن روبرت رودريجس البالغ من العمر عشرين عاما من بالمديل اعتقل للاشتباه في أنه قاد سيارته وهو تحت تأثير الكحول، ووجهت له تهمة القتل الخطأ باستخدام مركبة.

وقال السارجنت ديفيد سوير من قسم شرطة مقاطعة لوس أنجلوس "كان السائق يسير بسرعة كبيرة، وهو إما حاول الدوران أو فقد السيطرة

واستخدم المكابح ودخل المبنى السكني".

وقال سوير إن السائق "للأسف قتل الفتاة المراهقة التي كانت داخل الشقة".

وقالت المتحدثة باسم قسم الشرطة إنه إذا ما أكدت تقارير علم السموم أن رودريجس كان تحت تأثير المخدرات أو الكحول فقد يواجه تهماً أخرى.

وقال شهود للسلطات إن الحافلة كانت تسير بسرعة 129 كيلومترا في الساعة.