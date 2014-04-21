حفل زفاف فاخر لبقرة في الهند بحضور 5 آلاف شخص

شارك حوالي 5 آلاف هندي، في حفل زفاف بقرة، وهي من الحيوانات المقدسة في الديانة الهندوسية، وذلك بعد إنجاز كامل الترتيبات للعرس، الذي استغرق تنظيمه شهرين متواصلين.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن البقرة "العروس" يطلق عليها اسم "جانجا" بينما "العريس" الثور يطلق عليه اسم "براقاش"، وتكلف الحفل ما يقرب من 10 آلاف جنيه إسترليني.

ولفتت الصحيفة إلى أن 5000 شخص لبّوا الدعوة، بينما تجاوز مجمل الأشخاص الذين وجهت إليهم دعاوى الزفاف، عشرة آلاف شخص، مشيرة إلى أن من حضروا الحفل استمتعوا ورقصوا فرحاً بهذه المناسبة السعيدة، وتناولوا أشهى الأطباق في هذا العرس الفريد من نوعه.