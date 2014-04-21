عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية الأخيرة

12 سبيكة ذهبية في معدة رجل أعمال هندي

المصدر: دبي - العربية.نت
رابط مختصر

أصيب أطباء في الهند بصدمة عندما عثروا على 12 سبيكة ذهبية في معدة رجل أعمال كان يشكو من آلام.

وذهب الرجل البالغ من العمر 63 عاماً إلى مستشفى في دلهي خلال وقت سابق من الشهر الحالي، وقال إنه ابتلع غطاء زجاجة مياه، وطلب إجراء جراحة.

12 سبيكة ذهبية في معدة رجل اعمال هندي 12 سبيكة ذهبية في معدة رجل اعمال هندي

وكان الرجل يشتكي من الألم والتقيؤ ما دفع الأطباء إلى إجراء أشعة بدت خلالها السبائك المعدينة واضحة.

وأجريت للرجل جراحة عاجلة تم خلالها استخراج السبائك الذهبية التي بلغت قيمتها 13.900 جنيه إسترليني.

12 سبيكة ذهبية في معدة رجل اعمال هندي 12 سبيكة ذهبية في معدة رجل اعمال هندي

وكشفت الصور أن السبائك الذهبية في معدة الرجل بلغت زنة الواحدة منها 33 غراماً.

ووقعت هذه الحادثة يوم 7 أبريل الماضي. وفور اكتشاف القطع الذهبية، تعرض المريض لاستجواب من قبل رجال الجمارك، وتمت مصادرة القطع الذهبية.

12 سبيكة ذهبية في معدة رجل اعمال هندي 12 سبيكة ذهبية في معدة رجل اعمال هندي

وقال أطباء إن بقاء السبائك الذهبية في معدة الرجل ليومين إضافيين كان سيؤدي إلى إصابته بنزيف حاد .

وتعد الهند واحدة من أكبر الدول في شراء الذهب، ولكن مؤخراً تم تضييق الخناق على واردات المعدن بسبب ارتفاع عمليات التهريب.

وارتفعت الضرائب على واردات الذهب 3 أضعاف في محاولة لدفع الطلب الداخلي على المعدن النفيس.

12 سبيكة ذهبية في معدة رجل اعمال هندي 12 سبيكة ذهبية في معدة رجل اعمال هندي

كلمات دالّة

#ذهب, #رجل, #أعمال, #تهريب, #معدة, #جراحة

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر