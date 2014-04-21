12 سبيكة ذهبية في معدة رجل أعمال هندي

أصيب أطباء في الهند بصدمة عندما عثروا على 12 سبيكة ذهبية في معدة رجل أعمال كان يشكو من آلام.

وذهب الرجل البالغ من العمر 63 عاماً إلى مستشفى في دلهي خلال وقت سابق من الشهر الحالي، وقال إنه ابتلع غطاء زجاجة مياه، وطلب إجراء جراحة.

وكان الرجل يشتكي من الألم والتقيؤ ما دفع الأطباء إلى إجراء أشعة بدت خلالها السبائك المعدينة واضحة.

وأجريت للرجل جراحة عاجلة تم خلالها استخراج السبائك الذهبية التي بلغت قيمتها 13.900 جنيه إسترليني.

وكشفت الصور أن السبائك الذهبية في معدة الرجل بلغت زنة الواحدة منها 33 غراماً.

ووقعت هذه الحادثة يوم 7 أبريل الماضي. وفور اكتشاف القطع الذهبية، تعرض المريض لاستجواب من قبل رجال الجمارك، وتمت مصادرة القطع الذهبية.

وقال أطباء إن بقاء السبائك الذهبية في معدة الرجل ليومين إضافيين كان سيؤدي إلى إصابته بنزيف حاد .

وتعد الهند واحدة من أكبر الدول في شراء الذهب، ولكن مؤخراً تم تضييق الخناق على واردات المعدن بسبب ارتفاع عمليات التهريب.

وارتفعت الضرائب على واردات الذهب 3 أضعاف في محاولة لدفع الطلب الداخلي على المعدن النفيس.