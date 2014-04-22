بالفيديو.. هكذا ترمى حقائب المسافرين في المطارات!

لا شك أن العديد من المسافرين يقلقون لكيفية نقل حقائبهم في المطارات ويحرصون على التشديد عند جهاز وزن الحقائب على ضرورة الرفق بها، لما قد تحويه من أغراض عرضة للكسر أو التلف.

لكن يبدو أن كل ذلك الحرص قد يذهب سدى حين يكتشفون ممارسات بعض شركات الطيران، ذلك ما حدث في مطار "بيرسون" بمدينة تورنتو الكندية. ما جعل شركة طيران "إير كندا" تسارع إلى الاعتذار لركابها، بعدما انتشر مقطع فيديو على "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه مجموعة من العمال يلقون بحقائب المسافرين من على ارتفاع 6 أمتار عن الأرض دون مراعاة ما يمكن أن تحتوي عليه من مواد قابلة للتحطم.

وتمكّن أحد الركاب من توثيق مشهد تعامل عمّال الأمتعة مع الحقائب بشكل همجي من على متن الطائرة التي كان يسافر عليها قبل إقلاعها، ونشره على "يوتيوب" يوم الخميس الماضي، وشكل صدمة للمشاهدين الذين تجاوز عددهم نصف مليون مشاهد خلال 3 أيام فقط بحسب ما أوردت صحيفة "ناشيونال بوست" الكندية.

وقد سمع في الفيديو أحد الركاب، يقول مستهجناً المشهد "آمل ألا يكون كمبيوتري المحمول" في تلك الحقيبة.

في المقابل، أشارت المتحدثة باسم شركة الطيران أنجيلا ماه إلى أن الحادثة وقعت في مطار بيرسون بمدينة تورنتو، وأكدت على أن هذا التصرف غير مقبول ويتعارض مع إجراءات نقل الأمتعة المتبعة من قبل الشركة.





