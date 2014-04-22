بالفيديو.. خطوتان تفصلان سيدة عن موت محقق

خطوتان فقط فصلتا سيدة عن موت محقق في إحدى المدن الأميركية، بحسب ما أظهر تسجيل فيديو التقطته كاميرا تصوير داخل أحد المراكز التجارية بمدينة شيكاغو، وانتشر مؤخراً على موقع "يوتيوب".

وفي التفاصيل أنه، بينما كانت السيدة تقف أمام ماكينة بيع آلية، سمعت صوتاً من خارج المحل، فتنحت قليلاً عن مكانها بواقع خطوتين لإلقاء نظرة، لترى شاحنة وقد صدمت سيارتين قبل أن تقتحم واجهة المركز التجاري وتصيب الماكينة التي كانت تقف أمامها.

وقالت شبكة " ايه بي سي" الأميركية إن الحادث وقع بعد ظهر الجمعة الماضي، حين اصطدمت شاحنة بسيارتين، قبل أن تقتحم محل بقالة بمنطقة "بارك مانور" في مدينة شيكاغو. ولحسن حظ السيدة، لم تتعرض إلا لبعض الإصابات الطفيفة.

