فعالية" أكشنها" للنشاطات الحماسية تنطلق في 26 أبريل

ستنطلق في الرياض يوم السبت 26 أبريل الجاري، فعالية أكشنها، في حلبة الريم الدولية، التي ستضمن نشاطات حماسية ومسلية للشباب السعودي.

وتعد الفعالية أكبر حدث للشباب في الرياض، وستضم مفاجآت كبيرة وضيوف شرف مميزين، بالإضافة إلى نجوم الستاند أب كوميدي، ويترقب جمهور أكشنها، وخاصة محبي الأكشن، عرض "دريفت تفحيط" مباشر على الحلبة بقيادة بطل الشرق الأوسط في التفحيط، عبدو فغالي، ومقدم برنامج دريفن على قناة أم بي سي أكشن.

وتقدم الفعالية عروضا عديدة على رأسها عرض السيارات المعدلة، والتي يشارك فيها جمهور الشباب بسياراتهم الخاصة، ويحصل الفائز فيها على جائزة قيمة.

كما يتصدر ضيوف الشرف النجم الجماهيري السعودي "خالد عبد الرحمن"، والذي يشارك للمرة الأولى في أكشنها، بالإضافة إلى الفنان الواعد "علي عويس"، ونجم الراب "كلاش"، كما يشارك نجوم اليوتيوب المعروفون بـ"شباب البومب"، وهم فيصل العمري وفيصل العيسي وشعيفان محمد، بالإضافة إلى النجم الكوميدي المشارك في برنامج واي فاي (الجزء الثاني) "أبو متعب الأميركي"، كما سيكون هناك عرض لأحدث أفلام ام بي سي 2، على شاشة عرض سينمائية في ختام الفعالية، وستفتح أبوابها للجمهور الساعة 2:00 ظهراً.

يذكر أن هذه الدورة هي الـ 19، منذ انطلاقة فعاليات أكشنها بمدينة جدة في أغسطس 2008، ويعتبر استمرار الفعالية لستة أعوام متتالية دليلا على جذبها لجمهور الشباب بالمملكة العربية السعودية، لاسيما المهتمين منهم برياضة السيارات وتعديلها والمهتمين بالتفحيط، حيث سيقوم الراعي الرسمي للفعالية باختيار فائزين من الجمهور، وإعطائهم فرصة حقيقة لدخول مدرسة متخصصة بالتفحيط، وتعلمها حسب قواعد سلامة آمنة عوضاً عن ممارستها في الشوارع العامة، وتعريض أنفسهم والمارة إلى الخطر.