فيديو لشاب "أعزل" يتحدى النمور في عقر دارها!

كثيرة هي اللحظات المدهشة التي يعيشها جمهور السيرك، عند مشاهدته لأشخاص مدربين يتعاملون مع الأسود والنمور والدبب. غير أن مشاهدة شاب أعزل يقتحم باحة للنمور في حديقة للحيوانات، تخرج بأشواط عن الدهشة لتطال الجنون بعينه.

ففي فيدو تم تداوله على يوتيوب، يظهر شاب هندي يلاحق أحد النمور بعد أن دخل مخبأه، وهي عبارة عن مغارة صغيرة، أنشئت لإيواء تلك الحيوانات المفترسة في حديقة للحيوانات في الهند. ويروح الشاب يتنقل بين أرجاء الحظيرة بثقة واضحة وكأنه مروض بالفطرة، يستعرض قدراته، وسط تعالي صراخ زوار الحديقة الذين بدأوا يحذرون المغامر من خطورة ما يقوم به.