بالصور.. أسد جائع يلتهم خنزيراً إفريقياً

سجلت لقطات مذهلة لحظة غير متوقعة عندما خطا خنزير وحشي إفريقي عثر الحظ إلى عرين أسد جائع.

وانقض الأسد على الخنزير، ونشبت معركة حامية الوطيس انتهت بالتهام الأسد للخنزير.

والصور الرائعة التقطت بواسطة تريكس جونكر في محمية "آدر" للأفيال، والواقعة شرق إقليم الكاب في جنوب إفريقيا، نقلاً عن الموقع الإلكتروني لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الأربعاء.

وقالت جونكر إنها كانت مذهولة مما شاهدته بعد ظهر ذلك اليوم، وإنها تمكنت من التقاط صور رائعة.

وأوضحت جونكر، البالغة من العمر 57 عاماً، أنها أخفقت في التقاط اللحظة الأولى عندما بدا أن الخنزير الوحشي تمكن من الهروب والإفلات من قبضة الأسد، ولكنه عاد بحماقة كبيرة ليسير مرة أخرى قرب العرين، وفي هذه اللحظة تمكنت من التقاط الصور.