بالفيديو.. شبح يقتحم ملعب كرة قدم ويذهل المشجعين

ذُهل جمهور ملعب كرة قدم في بوليفيا، بظهور شبح يركض بين المشجعين، ومر الشبح بشكل سريع بين مقاعد الجمهور، وعبر الحواجز الموجودة بينها بطريقة غير مرئية أثارت الدهشة والرعب في قلوب الحاضرين في ملعب Hernando Siles Stadium.

ووثق هذا الحادث بفيديو التقط خلال نقل قناة فضائية للمباراة، وبدأ المحللون يتبادلون وجهات النظر عن هذا الظهور وطبيعته.

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر بها شبح في ملاعب أميركا الجنوبية دون وجود أي تفسير، ويعتقد الفنزويليون أن الشبح الذي ظهر في مباراة دولية ضد كولومبيا يعود لرئيسهم المتوفى هوغو تشافيز، وهو ما أدى لحمايتهم من هدف محتم في المباراة.