فيديو.. عامل بنغالي يعتدي على شيخ إماراتي بالضرب

كشف مقطع فيديو على شبكة الإنترنت تجرد خادم آسيوي من بنغلاديش من مشاعره الإنسانية بالاعتداء على ثمانيني عاجز عن الحركة في مدينة دبا بالفجيرة في الإمارات العربية المتحدة.

واعتدى العامل البنغالي على الرجل المسن بعصا غليظة، وأحياناً أخرى بيديه، وذلك على نحو مستمر ومتعمد، بحسب ما ذكرت قناة "العربية"، اليوم الأربعاء.

وكان ابن الرجل المسن قد قام بتركيب كاميرا في غرفة والده، بعد شكوى الأخير من تعدي العامل عليه تعدياً مستمراً.

ومن جانبه، اعترف العامل، الذي جاء للإمارات منذ 4 أشهر فقط، بأنه عمد إلى الاعتداء على المسن، سواء بالضرب أو الخنق، من أجل أن ينام ويكف عن إزعاجه.