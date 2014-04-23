فيديو.. نهر دجلة يشتعل بالنيران

في مقطع فيديو انتشر على شبكة الإنترنت، بدا نهر دجلة والنيران تشتعل فيه مع انبعاث سحابة هائلة من الدخان الأسود حجبت سماء تكريت في العراق.

وشب هذا الحريق بعد هجوم شنه مسلحون على أنبوب نفط يمر عبر المنطقة.

ووقع الهجوم، الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، تحديداً قرب تكريت على بعد 160 كيلومتراً شمال غرب بغداد.

وأدى الانفجار إلى انتشار كمية كبيرة من النفط امتدت على طول 20 كيلومتراً على نهر دجلة، الذي يشكل مع الفرات موردين رئيسيين للمياه في بلاد ما بين الرافدين.

وغداة الحادث، انتشرت طبقات من النفط على سطح نهر دجلة واشتعلت فيها النيران.

وحسب المتحدث باسم شركة المياه في منطقة صلاح الدين (المنطقة الإدارية لتكريت)، قام أحد الصيادين "بحرق هذه الطبقات النفطية"، ظنا منه أنها ستختفي من سطح النهر.

وأنابيب النفط في العراق تكون غالبا عرضة للهجمات التي يتزايد تواترها أكثر على طريق كركوك-جيهان بين شمال العراق وجنوب تركيا، حيث يوجد أطول أنبوب نفط بالبلاد، ويمتد على مسافة 970 كيلومتراً.