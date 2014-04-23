ثلاث أميركيات يتزوجن وينتظرن طفلتهن الأولى

تنتظر ثلاث سيدات مثليات جنسياً أول مولود لهن في شهر يوليو القادم. وكانت دول وكيتين وبرين قد تزوجن في حفل بولاية ماساشوسيتس خلال شهر أغسطس الماضي.

واستطاعت كيتين (27 عاماً) أن تحمل بالطفلة المنتظرة من خلال عملية حقن مجهري من متبرع مجهول الهوية. وتنوي دول (30 عاماً) وبرين (34 عاماً) أن تحملا بنفس الطريقة، لكي يكون لديهن ثلاثة أطفال، وإذا لم تتمكنا من ذلك فستلجآن للتبني.

وقد تزوجت الثلاثة في حفل عائلي عام 2013، حيث ارتدين فساتين الفرح، وتبادلن الخواتم الماسية. وتعد هذه الزيجة المثلية الأولى التي تضم ثلاثة شركاء.

وعن علاقتهن معاً، تؤكد الثلاثة أنهن يحاولن تنظيم أوقاتهن قدر المستطاع، فمثلاً برين مصدر الرزق للعائلة، فهي المسؤولة عن العمل خارج المنزل، أما دول فتقوم بالطهي، وكيتين مسؤولة عن التنظيف. وعادة ما تقوم كيتين بمساعدة برين في تصفيف شعرها، ووضع زينتها قبل التوجه إلى عملها.