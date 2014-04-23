عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية الأخيرة

ثلاث أميركيات يتزوجن وينتظرن طفلتهن الأولى

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

تنتظر ثلاث سيدات مثليات جنسياً أول مولود لهن في شهر يوليو القادم. وكانت دول وكيتين وبرين قد تزوجن في حفل بولاية ماساشوسيتس خلال شهر أغسطس الماضي.

ثلاث أميركيات مثليات جنسياً ينتظرن طفلتهن الأولى ثلاث أميركيات مثليات جنسياً ينتظرن طفلتهن الأولى

واستطاعت كيتين (27 عاماً) أن تحمل بالطفلة المنتظرة من خلال عملية حقن مجهري من متبرع مجهول الهوية. وتنوي دول (30 عاماً) وبرين (34 عاماً) أن تحملا بنفس الطريقة، لكي يكون لديهن ثلاثة أطفال، وإذا لم تتمكنا من ذلك فستلجآن للتبني.

ثلاث أميركيات مثليات جنسياً ينتظرن طفلتهن الأولى ثلاث أميركيات مثليات جنسياً ينتظرن طفلتهن الأولى

وقد تزوجت الثلاثة في حفل عائلي عام 2013، حيث ارتدين فساتين الفرح، وتبادلن الخواتم الماسية. وتعد هذه الزيجة المثلية الأولى التي تضم ثلاثة شركاء.

ثلاث أميركيات مثليات جنسياً ينتظرن طفلتهن الأولى ثلاث أميركيات مثليات جنسياً ينتظرن طفلتهن الأولى

وعن علاقتهن معاً، تؤكد الثلاثة أنهن يحاولن تنظيم أوقاتهن قدر المستطاع، فمثلاً برين مصدر الرزق للعائلة، فهي المسؤولة عن العمل خارج المنزل، أما دول فتقوم بالطهي، وكيتين مسؤولة عن التنظيف. وعادة ما تقوم كيتين بمساعدة برين في تصفيف شعرها، ووضع زينتها قبل التوجه إلى عملها.

كلمات دالّة

#الشواذ, #مثليون جنسيا, #مثليون, #سحاق, #زواج المثليين

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر