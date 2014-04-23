مصر.. زوجة مدرب الفضيحة الجنسية تطلب الطلاق

قرر المستشار إبراهيم أبو السعود، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، شمال العاصمة المصرية القاهرة، إحالة عبدالفتاح الصعيدي، مدرب الكاراتيه بإحدى الصالات بنادي بلدية المحلة، والذي قام بتصوير 25 سيدة أثناء قيامه بممارسة الرذيلة معهن ومعاشرتهن جنسياً، للمحاكمة في جلسة 10 مايو المقبل، فيما رفعت زوجته دعوى طلاق.

ووجهت النيابة إلى المدرب تهم إشاعة أفعال مخلة بالآداب، وتصويره نساء في وضع مخل دون علمهن ونشرها في المجتمع، مما يشجع على ممارسة الرذيلة، وكذلك التورط في ممارسة الجنس مع نساء.

وفور إحالة المتهم إلى المحاكمة، قامت زوجته، وتدعى رحاب محمد، اليوم الأربعاء، برفع دعوى قضائية بالطلاق بمحكمة الأسرة بالمحلة، نظرا لتضررها من تلك الفضيحة، بحسب الدعوى.

وقالت الزوجة إنها كانت تعلم بأفعال زوجها وقيامه بممارسة الرذيلة مع نساء متعددات غيرها، ووعدها بعدم تكرار ذلك مرة أخرى والتزم بتعهده، إلا أنه بعد انتشار الفضيحة أصابها الضرر النفسي والأدبي، مما يستحيل معه استمرار العلاقة الزوجية.

وأكد بهجت عربة، المحامي والمستشار القانوني لنادي بلدية المحلة، أنه سيتم رفع دعوى قضائية ضد المدرب، تطالبه بتعويض قدره مليون جنيه، لما أصاب النادي وأعضاءه بأضرار مادية ومعنوية أثرت بالسلب في سمعة الأعضاء وسمعة سيدات النادي.

على الجانب الآخر، أكد بعض أهالي المحلة وقرية "بلقينا" التي ينتمي إليها المدرب هروب أغلب السيدات المتورطات في الفضيحة من المدينة وقراها.

وقالوا إن بعض الشباب بالمدينة والمدن المجاورة يتداولون الأقراص المدمجة للفضيحة الجنسية، وبلغ سعر الأسطوانة الواحدة 200 جنيه مصري، أي حوالي 30 دولارا.

وأضافوا أن الأقراص المدمجة الخاصة بالفضيحة يبلغ عددها 15، وتتضمن كل واحدة منها تسجيلات تتراوح مدتها بين 20 و30 دقيقة، وتباع لمن يطلبها عن طريق الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، كما تتوافر أيضا على أرصفة شوارع مدينة المحلة.