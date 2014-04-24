بالفيديو.. أوباما يلعب كرة القدم مع "روبوت "

في منافسة غير تقليدية، لعب الرئيس الأميركي، باراك أوباما كرة القدم، الخميس، مع رجل آلي ياباني الصنع. ويتمير الروبوت "آسيمو" بقدرته على الركض والقفز وركل الكرة.

وقد حصلت هذه المواجهة الغريبة في المتحف الوطني للعلوم والابتكار في العاصمة اليابانية طوكيو. وبادر الرجل الآلي "آسيمو" بالقول "يسرني لقاؤك"، متوجهاً للرئيس الأميركي الذي رد مبتسماً "يسرني أيضا لقاؤك".

وجرت بداية استعراض قدرات هذا الرجل الآلي المصنوع من جانب شركة هوندا، والذي يشبه بحجمه طفلا في العاشرة من العمر، ويعتبر من أهم الابتكارات التكنولوجية، قبل أن يتوجه الرجل الآلي لأوباما بالقول "أستطيع أيضا ركل الكرة". فقام عندها "آسيمو" بتسديد ركلة قوية للكرة تمكن أوباما من صدها بطرف رجله. وعلق الرئيس الأميركي "حسناً. إنه حقا مذهل"، قبل أن يبدأ الروبوت بالقفز داخل القاعة.

وأضاف أوباما "علي القول إن هذا الاختراع مخيف بعض الشيء، هذا الروبوت مذهل في شبهه للكائنات الحية".

ويعتبر "آسيمو" آخر ابتكارات شركة هوندا في إطار مشروع مستمر منذ حوالي عشرين عاما لتطوير روبوتات قادرة على مساعدة الأشخاص المسنين أو الحلول محل البشر في إنجاز مهام تتسم بالخطورة. وبحسب المجموعة اليابانية، بإمكان هذا الرجل الآلي الذي يتم التحكم به من جهاز كمبيوتر محمول، صعود السلالم وحمل أغراض، وهو أول ابتكار من نوعه قادر على الركض بطريقة شبيهة بالبشر.