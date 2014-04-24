بالفيديو.. تشاجرت مع زوجها ورمت طفلها أمام القطار

كشف شريط فيديو سجلته كاميرا الدائرة التلفزيونية بمحطة قطار روسية، عن قيام أم بإلقاء طفلها على شريط القطار، وذلك في أثناء شجارٍ بينها وبين والد الطفل، دون أن يهتم أحدهما بما حدث له.

وذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أن الحادث وقع في محطة قطار "لينينسكي" بمدينة "ايكاترينبرج" غرب روسيا، حيث ظهر الوالدان وهما يطاردان بعضهما على محطة القطار، ودفعت الأم عربة الطفل نحو سكة القطار، ورغم ذلك تركاه يسقط على القضبان وأمام القطار.

ونقلت الصحيفة عن الشرطة الروسية أن الطفل الذي يبلغ عمره شهرين فقط، لم يتعرّض لضررٍ شديد، وأن أمه فالنتينا بلسوف،29 عاماً، لم تعد مسؤولة عنه، حيث تم وضعه في المستشفى للعناية به.

وقالت موظفة الرعاية الاجتماعية، ماريان دينسوفا، إنها زارت منزل الأسرة عقب الحادث، وقدّمت تقريرها، مشيرة إلى أن الظروف المنزلية لا تصلح لرعاية وتربية الأطفال، بسبب ضعف النظافة وسوء رعاية الأم لابنها.