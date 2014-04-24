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فيديو.. لا تشاهده إذا كنت تخاف الأماكن المرتفعة

المصدر: العربية.نت
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في مشهد مذهل ومثير، رمى بطلان فرنسيان نفسيهما من أعلى قمة برج خليفة في دبي.

المغامران الفرنسيان، فينس ريفليت وفريد فوغن، أكدا أن حلمهما منذ عامين هو القفز من قمة أطول برج في العالم، وهو ما تحقق لهما أخيراً.

وقام البطلان باعتلاء القمة والتجهيز للقفزة الكبرى، وقاما بالقفزة الثنائية خلال تصوير حي لها، حتى وصلا إلى الأرض بسلام.

وبعد تنفيذهما القفزة العالمية قالا معبرين عن فرحتهما "هذه القفزة التي حققناها كانت بمثابة الإنجاز العظيم الذي بذلنا من أجله مجهوداً كبيراً، وهي التي جعلت الحلم يتحول إلى حقيقة".

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