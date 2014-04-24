هذه الممثلة اختيرت أجمل شخص في العالم

اختارت مجلة "بيبول"، لوبيتا نيونغو، الممثلة المكسيكية-الكينية الحائزة على جائزة "أوسكار" مؤخرا، باعتبارها "أجمل شخص في العالم" للعام 2014، لتخلف عددا من المشاهير على هذا اللقب من بينهم غوينيث بالترو وجوليا روبرتس وتوم كروز.

وأوضحت الممثلة البالغة 31 عاما والتي فازت مطلع مارس بجائزة "أوسكار" عن دورها في فيلم "12 ييرز إيه سلايف"، أنها لم تشعر بجمالها إلا عند مغادرتها كينيا في سن السادسة عشرة. وأشارت الى أنها عرفت أهمية المظهر الخارجي بفضل والدتها.

وقالت لمجلة "بيبول"، التي تعتبر من أهم المجلات المعنية بأخبار المشاهير في هوليوود، "إن والدتي علمتني أن مظهركم يجسد الطريقة التي تعتنون فيها بأنفسكم وبالأشخاص المحيطين بكم".

وأضافت: "والدتي كانت تقول لي دوما إنني جميلة، ولكن عندما ذهبت إلى المكسيك في سن السادسة عشرة، كانت تلك المرة الأولى التي أشعر فيها بأنني جميلة".

ويلي لوبيتا نيونغو في التصنيف الممثلات الأميركيات كيري راسل، وجينا ديوان تاتوم، ومايندي كايلنغ، فيما حلت المغنية بينك في المرتبة الخامسة.

ومن بين الفائزين بهذا اللقب في السابق سيندي كروفرد، وميل غيبسون، وليوناردو دي كابريو.

وكانت ماركة "لانكوم" الفرنسية المتخصصة بمستحضرات التجميل اختارت لوبيتا نيونغو لتكون الوجه الجديد في إعلاناتها، مشيدة بما تتمتع به هذه الممثلة من "جمال وذكاء استثنائيين" و"هالة فريدة من نوعها".