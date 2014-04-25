الروبوت الياباني يلعب الكرة مع أوباما

يعد "آسيمو" أحدث رجال اليابان الآليين، حيث بدأ غزو الأسواق الأميركية منذ أيام، بعد أن التقى الرئيس الأميركي باراك أوباما وركل الكرة معه.

الرجل الآلي الجديد، الذي يزن خمسين كيلوغراما، يأتي في إطار مشروع بدأته شركة هوندا قبل عشرين عاما، هدفت من خلاله إلى تصميم روبوتات قادرة على مساعدة كبار السن، أو تنفيذ مهمات قد تشكل خطرا على الإنسان.

أما أول أجداد "آسيمو" فظهرت منه نسخة في العام 1986، لكن الجد لم يكن قادراً على أكثر من خطوة واحدة كل خمس عشرة ثانية، قبل أن تبدأ خطى أحفاده بالتحرر عبر السنوات، حتى باتوا يستطيعون السير بسرعة تسعة كيلومترات في الساعة، إضافة إلى قدرتهم على صعود السلالم.

من جهتهم يتباهى مهندسو "آسيمو"، ببراعة رجلهم الآلي الجديد في تحريك أصابعه العشر، ومصافحة الأشخاص، إضافة إلى التواصل معهم بلغة الإشارة، وتقديم المشروبات للضيوف.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يؤكدون أن التحدي الحقيقي يكمن في التوصل إلى تصميم مثالي لرجل آلي قادر على "تمييز حركات" الأشخاص وانفعالاتهم، والتصرف بالشكل المناسب، فضلاً عن قدرته على الرقص، والترحيب بالضيوف، مثلما فعل مع الرئيس الأميركي.