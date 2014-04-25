تمثال البابا يوحنا بولس الثاني يقتل شاباً في إيطاليا

قتل شاب في شمال إيطاليا، أمس الخميس، عندما انهار نصب يبلغ وزنه 600 كلغ، أقيم تكريماً للبابا الراحل يوحنا بولس الثاني.

وقع الحادث قبل ثلاثة أيام من تطويب البابا الراحل ومنحه لقب قديس في حفل كبير يقام في الفاتيكان.

وأشارت تقارير وسائل الإعلام المحلية إلى أن مجموعة من الشباب كانوا يحضرون حفلاً يسبق مراسم التطويب تحت التمثال البالغ طوله 30 متراً.

وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن الرجل يدعى ماركو جوسميني، ويبلغ من العمر 21 عاماً، لقي حتفه على الفور بعد أن سحقه التمثال، ونقل رجل آخر إلى المستشفى للعلاج.

وأقيم التمثال المقوس في بلدة تشيفو بمنطقة بريشيا في جبال الألب عام 2005 لإحياء ذكرى زيارة البابا الأسبق إلى المنطقة عام 1998، وقد صممه النحات انريكو جوب.