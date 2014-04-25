مصر.. بطاطا وطماطم في نبتة واحدة!

فوجئ صاحب قطعة أرض زراعية مصري بأن بذور بطاطا زرعها في أرضه أنتجت "بطاطا" في الجزء السفلي من النبات، و"طماطم" في الجزء العلوي، فتوجه صاحب الأرض، ويدعى ياسر حنفي إثر ذلك إلى مختصين عقبوا على الأمر في بيان جاء فيه أن "هذا الاكتشاف ربما يقود إلى ثورة في إنتاج المحاصيل الزراعية، ويوفر أكثر من 50% من الأراضي المزروعة بالطماطم في مصر، وهو ما يوفر مساحات لزراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح".

أما أستاذ قسم المحاصيل في كلية الزراعة في جامعة عين شمس رمضان ثابت عبدربه فأفاد بأن ما اكتشفه ياسر حنفي "ليس جديداً في العالم، لكنه يظهر في مصر لأول مرة". كما رجح عبدربه أن البذور التي نتجت عنها البطاطا والطماطم في آن واحد مستوردة من الخارج، مشيراً إلى أن ألمانيا تعرف هذا النوع من البذور منذ سبعينيات القرن الماضي.

وفي معرض رده على سؤال حول سبب عدم استخدام هذه البذور على نطاق واسع في مصر، قال عبدربه إن "الأمر ربما يكون كسلاً".