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أميركية تتشكل بعدة مخلوقات من خلال الرسم بالماكياج

المصدر: العربية.نت (ترجمة أيمن اليامي)
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من الصعب التصديق بأن هذه الإبداعات وغيرها التي تتحول من الشخصيات الشهيرة إلى مخلوقات أخرى يتم إنشاؤها بالكامل من الماكياج.

الرسم بالماكياج الرسم بالماكياج

وما يجعل هذا الأمر أكثر صعوبة في التصديق هو أن الفتاة ألكسيس فليمينغ، وعمرها 22 عاماً، وهي من ولاية إيلينوي في الولايات المتحدة، قامت بنشر تصاميم مذهلة لرسم الماكياج عبر "يوتيوب" و"إنستاغرام"، رسمتها على نفسها واسمتها "MadeULook".

الرسم بالماكياج الرسم بالماكياج

وتستخدم ألكسيس أحياناً بعض الإكسسوارات الداعمة، مثل العدسات اللاصقة الملونة والأسنان الوهمية، ويتحقق معظم التحول من خلال الظل والإضاءة.

الرسم بالماكياج الرسم بالماكياج

وتقول ألكسيس: "إن الماكياج هو أكثر من مجرد تصور للجمال، فهو يتم استخدامه لجعل الناس يشعرون بالثقة، أو يجعلهم في شخصية جديدة تماماً.. يمكنك أن تكون أي شخص تريد، ولكن الأهم من ذلك أن تكون أنت نفسك".

الرسم بالماكياج الرسم بالماكياج

وأضافت "أصبحت مهتمة فعلا في حوالي سن الـ14 بالماكياج، وأدركت حينها أنه يمكن استعماله لأشياء أخرى وليس فقط ماسكارا أساسية التي أصبحت مهتمة بها".

الرسم بالماكياج الرسم بالماكياج

وتتابع ألكسيس "انتهى بي الأمر حتى أصبحت أكثر اهتماما في الماكياج من خلال المدارس الثانوية بها، ولم يكن هناك سبب محدد عندما بدأت، بل كانت هذه الممارسة لتخفيف الضغوط التي كنت أعاني منها".

الرسم بالماكياج الرسم بالماكياج

وكانت ألكسيس تعمل على تحويل ما يمكن رسمه على الورق إلى رسم على الجسد والوجوه، كما أنها تستلهم الأفكار من كل مكان، وحتى من الأحلام التي تراودها.

الرسم بالماكياج الرسم بالماكياج

وقالت رسامة الماكياج: "إنها تمكنت من تحويل حبها إلى مجال الأعمال التجارية وبيع مجموعة من الفرش لجحافل من المشجعين لها، وتعليم بعض الطلاب عن مستحضرات التجميل في مختلف الكليات".

الرسم بالماكياج الرسم بالماكياج

وأطلقت ألكسيس اسم MadeULook على رسمها والفن الذي تقوم به، كما نشرتها عبر صفحة "فيسبوك" كبداية بسيطة لعملها، وأطلقت حساباً آخر عبر قناة "يوتيوب" تحت اسم (madeyewlook)، وذلك في عام 2011 عندما كان عمرها 19 عاماً.

الرسم بالماكياج الرسم بالماكياج

وبدأت بتأسيس عملها فعلياً حين بلغت 20 عاماً، حيث حصلت على كمية لا تصدق من المؤيدين لعملها من جميع أنحاء العالم، وتعمل منذ ذلك الحين على توفير أفضل نوعية من المنتجات ذات الصلة بالماكياج لإعطاء الآخرين الثقة بتقديم أنفسهم كما يحبون.

الرسم بالماكياج الرسم بالماكياج
الرسم بالماكياج الرسم بالماكياج
الرسم بالماكياج الرسم بالماكياج
الرسم بالماكياج الرسم بالماكياج
الرسم بالماكياج الرسم بالماكياج
الرسم بالماكياج الرسم بالماكياج
الرسم بالماكياج الرسم بالماكياج

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