أميركية تتشكل بعدة مخلوقات من خلال الرسم بالماكياج

من الصعب التصديق بأن هذه الإبداعات وغيرها التي تتحول من الشخصيات الشهيرة إلى مخلوقات أخرى يتم إنشاؤها بالكامل من الماكياج.

وما يجعل هذا الأمر أكثر صعوبة في التصديق هو أن الفتاة ألكسيس فليمينغ، وعمرها 22 عاماً، وهي من ولاية إيلينوي في الولايات المتحدة، قامت بنشر تصاميم مذهلة لرسم الماكياج عبر "يوتيوب" و"إنستاغرام"، رسمتها على نفسها واسمتها "MadeULook".

وتستخدم ألكسيس أحياناً بعض الإكسسوارات الداعمة، مثل العدسات اللاصقة الملونة والأسنان الوهمية، ويتحقق معظم التحول من خلال الظل والإضاءة.

وتقول ألكسيس: "إن الماكياج هو أكثر من مجرد تصور للجمال، فهو يتم استخدامه لجعل الناس يشعرون بالثقة، أو يجعلهم في شخصية جديدة تماماً.. يمكنك أن تكون أي شخص تريد، ولكن الأهم من ذلك أن تكون أنت نفسك".

وأضافت "أصبحت مهتمة فعلا في حوالي سن الـ14 بالماكياج، وأدركت حينها أنه يمكن استعماله لأشياء أخرى وليس فقط ماسكارا أساسية التي أصبحت مهتمة بها".

وتتابع ألكسيس "انتهى بي الأمر حتى أصبحت أكثر اهتماما في الماكياج من خلال المدارس الثانوية بها، ولم يكن هناك سبب محدد عندما بدأت، بل كانت هذه الممارسة لتخفيف الضغوط التي كنت أعاني منها".

وكانت ألكسيس تعمل على تحويل ما يمكن رسمه على الورق إلى رسم على الجسد والوجوه، كما أنها تستلهم الأفكار من كل مكان، وحتى من الأحلام التي تراودها.

وقالت رسامة الماكياج: "إنها تمكنت من تحويل حبها إلى مجال الأعمال التجارية وبيع مجموعة من الفرش لجحافل من المشجعين لها، وتعليم بعض الطلاب عن مستحضرات التجميل في مختلف الكليات".

وأطلقت ألكسيس اسم MadeULook على رسمها والفن الذي تقوم به، كما نشرتها عبر صفحة "فيسبوك" كبداية بسيطة لعملها، وأطلقت حساباً آخر عبر قناة "يوتيوب" تحت اسم (madeyewlook)، وذلك في عام 2011 عندما كان عمرها 19 عاماً.

وبدأت بتأسيس عملها فعلياً حين بلغت 20 عاماً، حيث حصلت على كمية لا تصدق من المؤيدين لعملها من جميع أنحاء العالم، وتعمل منذ ذلك الحين على توفير أفضل نوعية من المنتجات ذات الصلة بالماكياج لإعطاء الآخرين الثقة بتقديم أنفسهم كما يحبون.