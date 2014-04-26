بالفيديو: روبوت يحلب البقر.. بفعالية أكثر من الإنسان

يبدو غريباً للوهلة الأولى أن يقوم "روبوت" بحلب البقر، إلا أنها عملية فعالة و"واقعية".

وتخلى المزارعون، من زمن ليس بقريب، عن مهمة حلب البقر بأيديهم، ليستعينوا بماكينات تسهل هذه المهمة.. إلا أنهم تخطوا مؤخراً هذا الحد ليسلموا إلى "روبوت" مستقل مهمة حلب البقر بالكامل.

وهذا الروبوت الذي يحلب البقر "بيديه الباردتين"، يتمتع باستقلالية في التشغيل، حيث يقوم بتنظيف البقرة قبل الحلب، ثم يستعين بتقنية "لايزر" ليحدد مكان الحلب، فيقوم بهذه المهمة لينهي عمله بتنظيف البقرة مرة أخرى.

وتنتشر هذه التقنية الجديدة في العديد من المزارع، خاصة في أميركا. ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" فيديو مصورا في مزرعة بمدينة الباني بولاية نيويورك، يظهر فعاليتها.

وتسهل هذه الروبوتات مهمة المزارعين، حيث إنها تزيح عن كاهلهم مهمة يومية روتينية تأخذ الكثير من وقتهم، كما أنها تخفض التكاليف عليهم، حيث إن الروبوت يمكنه العمل 24 ساعة يوميا، على عكس المزارع أو من يوظفه لحلب البقر.

ومع إزاحة مهمة حلب البقر عن ظهر المزارع، يصبح أمامه المزيد من الوقت ليعتني بشكل أدق ببقراته.

ويؤكد المزارعون أن البقر تتفاعل بشكل إيجابي مع "الحلب الأوتوماتيكي"، وترتاح له.