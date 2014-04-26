فيديو.. "نايكي" تكشف النقاب عن إعلانها للمونديال

تزداد عادة حدة وحرارة المنافسة بين شركتي "نايكي" و"أديداس" قبل انطلاق مونديال كأس العالم.

والملاحظ أن "نايكي" غالباً ما تنال من منافسيها فيما يتعلق بإعلانات ما قبل المونديال.

وكشفت "نايكي" مؤخرا عن إعلانها المصور للمونديال بالفعل قبل "أديداس"، بحسب ما ذكر موقع Huffington Post.

وشارك في الإعلان نجم البرتغال وريال مدريد كريستيانو رونالدو، وخطيبته التي ستصبح زوجته قريبا، إيرينا تشاكي، ونجم البرازيل وريال مدريد، نيمار، وزلطان إبراهيموفيتش، والنجم البريطاني واين روني، ولاعب برشلونة غيرارد بيكيه، وتيغو سيلفا، وأندريه إنيستيا، وغيرهم.