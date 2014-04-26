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"عرض أزياء" كايت بأستراليا كلف 84 ألف دولار فقط

المصدر: العربية.نت
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أبهرت الأميرة كايت العالم بأناقتها خلال الجولة التي أخذتها مع زوجها الأمير وليام وابنها الأمير جورج إلى أستراليا ونيوزيلاندا.

وفي هذه الجولة التي دامت 3 أسابيع، انتقت كايت 25 "لوك" مختلفا، أنيقا ومتميزاً.

الاميرة كيت دوقة كامبريدج الاميرة كيت دوقة كامبريدج

وانتقت صحيفة الـ"ديلي مايل" البريطانية أبرز هذه "الطلات"، وحللت كم كلف كل منها، حيث احتسبت قيمة كل جزء منها (أي الفستان والحذاء والمجوهرات وغيرها).

وكلف مجموع ما ارتده كايت في هذه الجولة تحديدا 49 ألفا و560 جنيها إسترلينيا، أي 83 الفا و265 دولارا أميركيا.

الاميرة كيت دوقة كامبريدج الاميرة كيت دوقة كامبريدج

وكانت ملابس الأميرة مزيجا بين ابتكارات المصممين المشهورين وقطع من الماركات "العادية"، مع العلم أن كايت كررت ارتداء بعض القطع عدة مرات خلال الزيارة.

الاميرة كيت دوقة كامبريدج الاميرة كيت دوقة كامبريدج

وانتقت كايت، على سبيل المثال، أزياء من المصممين Alexander McQueen وRoksanda Ilincic وEvelyn وdiane von Furstenberg، وأحذية من LK Bennett وRussell & Bromley.

الاميرة كيت دوقة كامبريدج الاميرة كيت دوقة كامبريدج

كما ارتدت ملابس عادية من Gap وZara. وبقيت كايت مخلصة لماركة الجينز المفضل لديها J Brand التي لا تتخطى قيمته الـ226 دولاراً.

كما تميزت الأميرة بمجوهراتها التي غطت على قيمة ملابسها أحياناً، كقرط Annoushka التي بلغت قيمته 1831 دولارا وعقد Asprey بقيمة 11480 دولارا، فيما كانت أحيانا مجوهراتها بسيطة، حيث ارتدت قرطا من Catherine Zoraida بقيمة 235 دولارا فقط.

الاميرة كيت دوقة كامبريدج الاميرة كيت دوقة كامبريدج

وتفاوتت تكلفة اللوك الواحد حسب ما تضمنه من "ماركات" ومجوهرات، فبلغ أغلاها 15 ألفا و800 دولار، فيما كان أحدها لا يتعدى الـ401 دولار.

الاميرة كيت دوقة كامبريدج الاميرة كيت دوقة كامبريدج

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