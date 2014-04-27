النجم كلوني يخطب السمراء اللبنانية.. والخاتم يشهد

ذكرت تقارير إعلامية، يوم السبت، أن نجم هوليوود جورج كلوني، الذي قال إنه غير مؤهل للزواج، خطب المحامية البريطانية السمراء، أمل علم الدين.

وذكرت مجلة بيبول، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن علم الدين (36 عاماً) شوهدت وهي تضع خاتماً كبيراً الأسبوع الماضي في مطعم بلوس أنجلوس، حيث يبدو أنها كانت تحتفل مع كلوني، البالغ من العمر 52 عاماً، وبرفقة مجموعة من الأصدقاء بخطبتها.

وصرح المصدر لمجلة بيبول بأن كلوني وأمل يحاولان إخفاء الأمر وكأنهما يريدان إخبار الأشخاص المقربين منهم فقط، ولا يوجد أي خطة للزفاف حالياً.

وتابع المصدر أنه خلال عشاء في سيدني مع النجم الأميركي إدوارد نورتون حضر الثنائي معاً وعندما اقتربا من طاولة إدوارد أعلنا ارتباطهما وقالا "لقد ارتبطنا رسمياً" فوقف نورتون لتهنأتهما.

وحاول كلوني أن يتكتم على هذه العلاقة، لكن الصحافة لاحقت الحبيبين، وكتبت عن مواعيدهما الغرامية مرات عدة، كما التقطت بعض الصور لهما أثناء عشاء تناولاه في مطعم بلندن، وكتبت الصحافة بعدها أن علاقة خاصة تربطهما، لكن كلوني نفى الأمر سريعاً، إلى أن اتضح ظهوره مرة ثانية مع المحامية أمل في مناسبة خاصة، وداخل أشهر عناوين العالم: البيت الأبيض بالذات.

يذكر أن أمل علم الدين بريطانية من أصل لبناني تقيم في لندن، وهي موكلة دفاع عن مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانغ، المقيم لاجئاً منذ منتصف 2012 بسفارة الإكوادور في العاصمة البريطانية، منعا لترحيله إلى السويد، وكانت سابقا أحد مستشاري كوفي عنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة.

وأمل، الملمة بالعربية والإنجليزية والفرنسية، هي ابنة مراسلة صحيفة "الحياة"، بارعة علم الدين، وهي متخصصة بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، واختاروها العام الماضي الأولى بين 21 محامية اعتبروهن "الأكثر إثارة في لندن" فجمالها شرقي الطراز.