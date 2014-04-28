بالصور.. أقذر رجل في أوروبا يعيش بين النار والرماد

نشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، تقريراً مصوراً تحت عنوان "أقذر رجل في أوروبا"، وهو رجل يعيش بلا مأوى في التشيك، ويدعى "لدوفيك دوليزال"، ويبلغ من العمر 58 عاماً، وينام يومياً في كومة من الرماد الساخن.

وأشارت الصحيفة إلى أن "دوليزال" ترك عمله منذ عام ويعيش في كهف في مزرعة قديمة مهجورة، وقام بحرق كل ما لديه لكي يحصل على التدفئة، ماعدا جهاز الراديو الخاص به، وقيل إنه يعاني من اضطراب نفسي جعل حياته بين النار والرماد.

وأضافت الصحيفة أن "دوليزال" يحصل على 81 جنيهاً إسترلينياً شهرياً، من الحكومة التشيكية، ولكنها لا تمنحه المبلغ كله لكي لا يحرقه، وقال مسؤولون إنه من الأفضل منح المبلغ لأحد المتاجر وبالتالي يذهب "دوليزال" للمتجر ليقدم له الأطعمة التي تفيده.