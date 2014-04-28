بالفيديو.. أميركي لا تتمنى أن يكون والدك

أظهر مقطع فيديو قيام رجل بركل ابنه البالغ عمره 6 سنوات أمام منحدر للتزلج في مدينة ألعاب، فيما تعالت صرخات الطفل تعبيراً عن الألم.

وقال مارتن راموس، وهو مشغل في حديقة للتزلج في فلوريدا الأميركية، إنه لم يرَ ماركوس كروسلاند يتصرف بهذه الطريقة من قبل.

وأضاف أنه "تم القبض على كروسلاند والد الطفل وبدا نادماً جداً"، وقال إنه يفهم بالتأكيد خطورة وضعه.

وأوضح راموس: "للأسف يبدو الآباء متحمسين جداً حول قدرات أطفالهم في التزلج، أو البيسبول أو كرة القدم وأحياناً يأخذ ذلك الحماس أكثر من الواقع".

وأكد أن الطفل لم يُصبْ بأذى واستمر في التزلج بعد ركله والده له.

والطفل يُدعى دينو وهو معروف في المنطقة، وقام والده بتحميل الكثير من الفيديوهات التي يستعرض فيها دينو مهاراته بالتزلج على موقع "يوتيوب".

وردّ والد دينو عن سبب ركله لأبنه فأجاب: "لأنه يحتاج إلى مزيدٍ من التعلم"، وأضاف: "دفعته إلى الأسفل ليس لأعلمه كيفية السقوط".

فيما انتقد الكثير ممن شاهدوا الفيديو تصرف الوالد ومهاراته في التعامل مع ابنه.