جورج كلوني راهن على 100 ألف دولار بأن يبقى عازباً

هناك من ضحوا بعروش وتيجان وثروات للزواج ممن يحبون، أما الممثل الأميركي جورج كلوني فلن يكلفه دخول القفص الذهبي مع اللبنانية الأصل أمل علم الدين، إذا ما تم الزواج كما يشيعون، سوى 100 ألف دولار، معقودة عليه كرهان تعهد به في 2007 للمثلة الأميركية ميشيل فايفر، وذكرته أمام الملايين في برنامج تلفزيوني.

قالت إن الرهان بدأ منها على 100 دولار، لأن عمره كان 44 سنة ذلك العام، والجميلات من حوله بالعشرات، ومن الطبيعي أن يقع في الشباك العاطفية، إلا أنه فاجأها "وزاد الرهان فجعله 100 ألف دولار"، طبقاً لما ذكرت في برنامج "الجمعة مساء" مع التلفزيوني البريطاني جوناثان روس، وهي مقابلة عثرت "العربية.نت" على فيديو لها، بعد بحث لم يكن سهلاً.

ونسمع الممثلة في القسم الذي اجتزأته "العربية.نت" من المقابلة، تذكر ما قالته عن الرهان الذي تعهد به الممثل المردد دائماً أنه لا ينفع للزواج وتربية الأطفال، في وقت كان على علاقة احتدمت عام المقابلة مع نادلة سابقة في أحد المطاعم اسمها سارة لارسون.

رهان آخر بعشرة آلاف

قبلها كان كلوني متزوجاً من الممثلة تاليا بلسم، لكن الزواج لم يثمر عن ولادة أي طفل، وانتهى في 1993 بالطلاق بعد 4 أعوام، وكان عمر الممثل 30 سنة وقتها، لذلك تحمست الممثلة نيكول كيدمان وراهنته على 10 آلاف دولار بأنه سيصبح أبا قبل أن يبلغ الأربعين من عمره، ففاجأها أيضاً وبقي بلا زواج ولا أولاد، لذلك أرسلت إليه شيكاً بالمبلغ في عيد ميلاده الأربعيني.

وكتب كلوني إليها على الشيك نفسه: "ضاعفي المبلغ (كرهان جديد) لعشر سنوات مقبلة، أو لا شيء" يقصد أنه لن يتسلم قيمة الشيك إذا لم تقبل رهانه بأنه سيبلغ الخمسين من عمره من دون أن يصبح أباً، ولم تعثر "العربية.نت" في أرشيفات راجعتها بوسائل إعلام مخصصة للفنانين وأخبارهم على ما ردت به الممثلة الأسترالية، ولا على صورة لذلك الشيك، إلا أن كلوني كان سيربح الرهان، لأنه بلغ الخمسين العام الماضي.

أما مع المحامية البريطانية من أصل لبناني، فالعلاقة ليست لعبة، لا لأنها من بين أجمل من عرف في حياته من النساء فقط، وتصغره بحوالي 15 سنة، بل لأن معظم الأخبار تؤكد أنه عقد خطوبته عليها وتعرف إلى عائلتها، مشمراً عن ساعديه ليتزوج فعلاً، وسيخسر الرهان على 100 ألف دولار، ولو طال الزمن.