سائحة فرنسية "تحسن" على ريتشارد جير بقطعة بيتزا

قامت سائحة فرنسية بتقديم قطعة بيتزا لرجل رأته يفتش في مكب النفايات، من دون أن تدرك أنه الممثل الأميركي ريتشارد جير، خلال تصوير فيلمه الجديد.

وكانت الفرنسية كارين فالني غومبو (42 عاما) تخرج من مطعم للبيتزا مع زوجها وابنهما البالغ من العمر 15 عاما بالقرب من محطة "غراند سانترل" في مانهاتن، عندما رأت رجلا معتمرا قبعة يبحث في مكب النفايات، فشفقت عليه وقدمت له ما تبقى من البيتزا التي تناولوها، بحسب ما كشفت صحيفة "نيويورك بوست".

ولم يبد ريتشارد جير (64 عاما) متفاجئا البتة، حتى أنه سألها ماذا يوجد في الكيس الذي قدمته له.

وأخبرت السائحة الفرنسية الصحيفة "حاولت أن أقول له إن البيتزا باردة قليلا، لكن لغتي الإنجليزية كانت سيئة جداً".

وتابعت قائلة: "أجابني شكرا جزيلا، بارك الله فيك".

ولم تدرك كارين فالني غومبو أنها قدمت البيتزا لريتشارد جير خلال تصوير فيلمه الجديد "تايم آوت أوف مايند" إلا بعد يومين عندما نشرت صحيفة "نيويورك بوست" صورة لها.