اتهام مغنٍّ خليجي شاب باغتصاب فرنسية بدبي

اتهم فنان خليجي باغتصاب فتاة فرنسية في دبي، مستغلاً وصديق له، فقدانها للوعي نتيجة إفراطها بشرب الكحول.

وعثر على الضحية التي تبلغ من العمر 19 عاماً فقط "في حالة يرثى لها"، حسب وصف صحيفة "البيان" الإماراتية، وذلك داخل عمارة قيد الإنشاء بمنطقة البرشاء في دبي.

ووجهت أصابع الاتهام إلى المغني "س. س" الخليجي ذي الأصول الفلسطينية والذي كان أحد نجوم برنامج الهواة "سوبر ستار"، بالإضافة إلى أحد أصدقائه.

وأنكر المتهمان خلال جلسة استجوابية أمام النيابة العامة الاتهامات المنسوبة إليهما. وأكد الفنان أنه لم يقم باغتصاب الفتاة، وأن كل شيء تم بينهما كان برضا الطرفين.

وأوضح أنه اتفق مع الفتاة على أن يخرج بصحبتها ومرّ عليها بسيارته ليتوجه الثنائي إلى منزل صديق ثالث لهما.

وأضاف الفنان أنه خلال السهرة في منزل هذا الصديق أكثرت الفتاة من تناول المشروب، وبدأت في تكسير الأثاث إلى أن سيطر عليها الصديقان وقاما برش الماء البارد على وجهها، ثم بإخراجها من المنزل وتركاها في منطقة البرشاء حيث تم العثور عليها.

أما الضحية فأكدت، خلال تحقيقات النيابة العامة، أنها تعرفت إلى المتهمين في فندق بمنطقة "جي. بي. آر" بدبي، ورافقتهما إلى مقر سكن صديق ثالث لهما، حيث تناولوا مشروبات كحولية حتى فقدت الوعي.

وأضافت الضحية أنها لا تذكر شيئا بعد هذا الأمر، إلى أن استفاقت وهي في المستشفى، حيث علمت أنها تعرضت لاعتداء جنسي، إضافة إلى وجود كدمات حول رقبتها وذراعها اليمنى. وأكدت الطبيبة الشرعية حادثة الاغتصاب.

واستمعت النيابة العامة لأقوال عدد من الشهود، إذ قال عريف أول في شرطة دبي إنه شاهد صباحاً المجني عليها مستلقية، وهي عارية من ملابسها في الجزء السفلي من جسدها، بالقرب من بناية قيد الإنشاء بمنطقة البرشاء.

وعندما اقترب منها حاول التحدث معها ولكن دون جدوى، حيث كانت فاقدة للوعي تماماً. وأبلغ العريف رجال الشرطة والإسعاف الذين حاولوا بدورهم إيقاظ الفتاة، وتبين أنها كانت في حالة سكر.

أما الشاهد الثاني فهو يعمل مزارعاً في شقة صديق الفنان، حيث كانت السهرة مع الضحية. وأكد المزارع أنه في يوم الواقعة توجه إلى المنزل لتنظيفه فوجد الصالة في حالة بعثرة وعثر فيها على ثلاث زجاجات كحول فارغة.

وذكرت صحيفة "البيان" أن "هذه ليست الحادثة الأولى لهذا الفنان، إذ سبق وطارد فتاة عراقية بسيارته حتى انحرفت سيارتها عن مسارها، الأمر الذي أدى إلى انقلابها، فتعرضت الفتاة لجروح خطيرة، ولكن "س. س" استطاع أن يلملم الواقعة، حيث عقد جلسة صلح مع أهل الفتاة".