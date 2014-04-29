فيديوهات مثيرة لـ10 حيوانات تتصرف كالبشر

تفاجئنا بعض الحيوانات أحياناً بقدراتها وبإتقانها القيام بأعمال البشر اليومية الروتينية. وانتقت صحيفة "هفنغتون بوست" 10 فيديوهات من موقع "يوتيوب" تظهر حيوانات عدة، من قطط وكلاب وقرود، تحاول تقليد البرش.

فيظهر فيديو قطة تتقن استخدام الطابعة، حيث تتوجه إليها حالما ترى ورقة تبدأ بالخروج من الطابعة، لتقوم بالتقاط الورقة عند الانتهاء من طباعتها.

ويظهر فيديو آخر حيوان "الراكون" المنتشر في أميركا، وهو يستخدم لوحة مفاتيح الكومبيوتر.. لكن من الجهة الخطأ ودون النظر للشاشة.

أما القرد "بيت" فهو يجيد تنظيف الأطباق، حتى أنه يتفوق على البشر فيما، حيث إنه يقوم بهذه المهام حاملاً على ظهره ابنه.

أما القرد "شيتا" وهو من فصيلة الشمبانزي، فهو يهوى الرسم، ولوحاته لا بأس بها.

ويظهر فيديو آخر على موقع "يوتيوب" كلباً من فصيلة "الكانيش" يهوى الموسيقى، حيث إنه يحاول اللعب على آلة البيانو.

وتوجد كلاب لا تستهويها الموسيقى، بل ألعاب الفيديو، حيث يظهر فيديو كلباً من فصيلة "البولدوغ" يستخدم بمهارة لعبة فيديو تتمحور حول رياضة "سكايت بورد".

والقطط بدورها تحب اللعب، لكن على أجهزة "الآي باد".

أما الببغاء "بيبر" فهو يجيد القيادة، حيث يظهره فيديو وهو يقود مركبة صغيرة.

وتحاول بعض الكلاب منافسة البشر أنفسهن، حيث شارك كلب في برنامج هواة في بريطانيا، مقدماً عرضاً راقصاً وبهلوانياً بصحبة مربيته.

وأخيراً، يجيد كلب فناً صعباً جداً، ألا وهو الاسترخاء تماماً كالبشر على الكنبة للاستمتاع بمشاهدة التلفزيون، وتحديداً برامج الأطفال.