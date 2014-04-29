هندي يحرق نفسه مع زعيم سياسي في برنامج تلفزيوني

تحول برنامج حواري تلفزيوني هندي إلى مأساة، الاثنين، عندما قام أحد المشاهدين بإشعال النار في ملابسه، والإسراع باحتضان زعيم سياسي ليحترق الاثنان وينقلا إلى المستشفى في حالة حرجة، بحسب الشرطة وشهود عيان.

وكانت شبكة التلفزيون العامة تصور هذا البرنامج في حديقة سلطان بور في إطار الانتخابات التشريعية التي تنظم حالياً في أكبر ديموقراطية في العالم.

وخرج دورغيش كومار سينغ فجأة من وسط جمهور المشاهدين، وقام بسكب البنزين على نفسه ثم إشعال النار قبل أن يرتمي على قمر الزمان فوجي، أحد الزعماء المحليين لحزب باهوجان ساماج.

وتنتهي الانتخابات التشريعية التي تجرى على أسابيع عدة في 16 مايو، ويعتبر الحزب القومي الهندوسي المعارض، بهاراتيا جاناتا بارتي، الأوفر حظا أمام حزب المؤتمر بزعامة سونيا غاندي الذي أصابه الضعف نتيجة عشر سنوات في الحكومة وقضايا فساد.





