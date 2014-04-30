برلسكوني يبدأ أعمال المنفعة العامة بمساعدة المسنين

يبدأ رئيس الحكومة الإيطالي السابق، سيلفيو برلسكوني، في التاسع من مايو، أعمال المنفعة العامة في مركز للمسنين قرب ميلانو بعد الحكم عليه نهائيا بالسجن سنة إثر إدانته بتهمة الاحتيال الضريبي.

وقال باولو بيني، مدير المؤسسة الواقعة قرب ميلانو: "إن برلسكوني الذي سيعمل أربع ساعات متواصلة لمدة يوم في الأسبوع في هذا المركز سيكون في الجناح الذي يهتم بمرضى الزهايمر".

وأوضح بيني للصحافة "بموجب الاتفاقات المبرمة مع الأطراف المعنية، وهي المحكمة والمؤسسة وكاريتاس وسيلفيو برلسكوني، سيصل رئيس الوزراء السابق في التاسع من مايو اعتبارا من الساعة 9:45".

وسيعمل في الجناح المخصص للأشخاص المصابين بالخرف، ولاسيما الزهايمر، حيث يخضع المرضى لبرنامج يشمل نشاطات حركية وقراءة وكتابة وألعابا، على ما أوضح المسؤول.

وحصل برلسكوني 77 عاما، الذي ثبتت محكمة التمييز في الأول من أغسطس 2013 الحكم عليه بالسجن أربع سنوات مع إعفائه من ثلاث سنوات بعد إدانته بتهمة الاحتيال الضريبي، على حق القيام بأعمال المنفعة العامة بدلا من توقيفه.