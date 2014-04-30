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صديقة الأمير هاري السابقة تحتسي العصير بشوارع لندن

المصدر: العربية.نت - ترجمة عبير طايل
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شوهدت صديقة الأمير هاري السابقة، كريسيدا بوناس، صباح اليوم الأربعاء، وهي تسير بأحد شوارع لندن، مرتدية جاكيت جينز بينما تركت شعرها دون تصفيف.

صديقة الأمير هاري السابقة كريسيدا بوناس صديقة الأمير هاري السابقة كريسيدا بوناس

وبحسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يعد هذا أول ظهور لصديقة الأمير هاري الشقراء بعد الإعلان عن خبر انفصالهما بعد علاقة استمرت سنتين.

صديقة الأمير هاري السابقة كريسيدا بوناس صديقة الأمير هاري السابقة كريسيدا بوناس

وظهرت كريسيدا (25 عاماً) وهي تنظر إلى الأسفل، بينما كانت تحتسي عصير فواكه.

صديقة الأمير هاري السابقة كريسيدا بوناس صديقة الأمير هاري السابقة كريسيدا بوناس

يذكر أن كريسيدا، التي تخرجت في إحدى مدارس الرقص، تعمل حالياً في شركة للتسويق في سوهو، وقد أعلنت مؤخراً أنها ترغب في إعطاء المزيد من الاهتمام والتركيز لمهنتها.

صديقة الأمير هاري السابقة كريسيدا بوناس صديقة الأمير هاري السابقة كريسيدا بوناس

ويعتبر انفصال الثنائي البريطاني مفاجأة للكثيرين، وذلك بعد ظهورهما مؤخراً في حفل في ويمبلي وهما يتعانقان أمام الكاميرات.

صديقة الأمير هاري السابقة كريسيدا بوناس صديقة الأمير هاري السابقة كريسيدا بوناس

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