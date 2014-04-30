صديقة الأمير هاري السابقة تحتسي العصير بشوارع لندن

شوهدت صديقة الأمير هاري السابقة، كريسيدا بوناس، صباح اليوم الأربعاء، وهي تسير بأحد شوارع لندن، مرتدية جاكيت جينز بينما تركت شعرها دون تصفيف.

وبحسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يعد هذا أول ظهور لصديقة الأمير هاري الشقراء بعد الإعلان عن خبر انفصالهما بعد علاقة استمرت سنتين.

وظهرت كريسيدا (25 عاماً) وهي تنظر إلى الأسفل، بينما كانت تحتسي عصير فواكه.

يذكر أن كريسيدا، التي تخرجت في إحدى مدارس الرقص، تعمل حالياً في شركة للتسويق في سوهو، وقد أعلنت مؤخراً أنها ترغب في إعطاء المزيد من الاهتمام والتركيز لمهنتها.

ويعتبر انفصال الثنائي البريطاني مفاجأة للكثيرين، وذلك بعد ظهورهما مؤخراً في حفل في ويمبلي وهما يتعانقان أمام الكاميرات.