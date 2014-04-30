صورة Selfie تودي بحياة فتاة أثناء القيادة

توفيت سيدة بعد لحظات من نشرها صورة شخصية "سلفي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تعبر فيها عن سعادتها، بينما كانت تقود سيارتها إلى العمل. وكانت كورتني سانفورد، 32 عاماً، قد نشرت صورتها على "فيسبوك" في تمام الـ8:33 صباحاً، فيما تم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث بعد وقوعه بدقيقة واحدة فقط. وعقب التقاطها لـلصورة، عبرت سيارة سانفورد حاجزاً مركزياً واصطدمت بشاحنة حتى اشتعلت فيها النيران.

من جانبها، قالت الشرطة إن السيدة سانفورد كانت تقود على طريق سريع في ولاية كارولينا الشمالية، عندما نشرت آخر تحديث لها على "فيسبوك"، وليس هناك أي دليل على أنها تعاطت المخدرات أو الكحول في ذلك الوقت. ووصف ضابط بالشرطة الحادث بـ"المأساوي"، وأنه مثال لما يمكن أن يحدث عندما ينشغل سائقو السيارات في كتابة الرسائل على الهواتف أثناء القيادة. وبالنظر إلى صفحة السيدة سانفورد على "فيسبوك" تبين أنها ليست المرة الأولى التي تلتقط فيها "سلفي" وهي تقود سيارتها.