بالفيديو.. هل ظهر "بن لادن" في البرازيل؟

يبدو أن المثل القائل "يخلق من الشبه أربعين" معاش بحذافيره في البرازيل. إذ ظهر رجل شديد الشبه بزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. ويبدو أن سيارا فرانشيسكو فيرنانديز، لم يتورع عن استغلال شبهه هذا، للاستثمار التجاري، إذ أقدم على فتح ملهى ليلي يحمل اسم شبيهه، بحسب ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ومن المتوقع أن يستقطب الملهى عدداً كبيراً من السياح الذين سيأتون إلى البرازيل لحضور فعاليات كأس العالم لكرة القدم. وقال مالك الملهى إن ملامح وجهه الشبيهة بابن لادن عرّضته للاحتجاز مراراً بعد وقوع هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة. وأضاف أن زبوناً لاحظ شبهه الشديد بابن لادن، فأبلغ الجهات الأمنية بأن ابن لادن يعيش متخفياً في حانة في البرازيل، ما أدى إلى احتجازه.

وأوضح فيرنانديز أن الشرطة البرازيلية تخلت عن استجوابه واحتجازه بعدما أضحى مشهوراً محلياً، وبات الزوار يزورونه لالتقاط الصور التذكارية برفقته.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" إلى أن "حانة بن لادن" التي يملكها فيرنانديز ليست المحل الوحيد الذي يحمل اسم زعيم "القاعدة" السابق في البرازيل، إذ إن ثمة مطاعم ومقاه عدة في أرجاء البرازيل تحمل ذلك الاسم، وأشهرها مقهى يحمل اسم "كهف بن لادن" في ريودي جانيرو. كما أن شبيهاً آخر لابن لادن يملك حانة باسم "بن لادن" في مدينة جويز دي فورا (شمال البرازيل).