الفرنسيات يفضلن الشوكولا على "العلاقات الحميمية"

أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه الأربعاء، أن الرجال في فرنسا يعتقدون أن الجنس هو الطريق المؤكد للسعادة، في حين للنساء رأي آخر وهو أن الطعام مفتاح سعادتهن.

فقد وجد الاستطلاع الذي أجرته وكالة "هاريس انتراكتيف" أن الشوكولا والجبن وطعام كبد الأوز تتصدر قائمة الأطعمة الجالبة للسعادة. في حين، صنف الرجال والنساء كلاً من الجنس والطعام كمصدر للسرور بدرجة متساوية هي 7.1 على مقياس من صفر إلى عشر درجات، إلا أن درجة الجنس وحده في تقدير الرجال كانت 7.5 درجة، في حين تراجعت لدى النساء إلى 6.7 درجة.

وتصدر الشوكولا قائمة الأطعمة بالنسبة للرجال والنساء على حد سواء، يليه الجبن وكبد الإوز والمحار والفراولة وشرائح اللحم والخبز.

وبحسب الاستطلاع الذي شمل ألف بالغ وأجري في مارس، أبدت النساء استعداداً أكبر من الرجال للتقليل من الجنس مقابل الأطعمة التي يفضلنها.

