انفصال الأمير هاري عن صديقته محط تكهنات صحف بريطانيا

باتت الصحف البريطانية التي كانت قبل بضعة أسابيع تتكلم عن جدية العلاقة بين الأمير هاري وصديقته كريسيدا بوناس تتساءل اليوم عن أسباب انفصالهما.

وأشارت صحيفتا "ديلي تلغراف" و"ديلي ميل" إلى أن انفصال هاري (29 عاماً) عن كريسيدا (25 عاماً) قد يكون مؤقتاً، كما كانت الحال عندما انفصل شقيقه وليام عن كايت التي أصبحت اليوم زوجته.

ونقلت صحيفة "ديلي تليغراف" عن مصدر مطلع على هذه المسألة قوله إن "العلاقة في استراحة مؤقتة لينتعش وضعها على أقل تقدير". وذكرت الصحيفة أنه يصعب على الشابة الشقراء تحمّل الضغط الإعلامي، وذلك منذ بداية علاقتها بهاري قبل سنتين تقريباً.

واستندت "ديلي ميل" إلى مصدر مقرب من الشابة قال إنه "لن يتفاجأ إذا عاد الحبيبان لبعضهما بعد بضعة أشهر".

لا يزالان "صديقين مقربين"

وأكد مراسل هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" المعني بالشؤون الملكية أن الأمير هاري الرابع في ترتيب خلافة عرش إنجلترا وكريسسيدا لا يزالان "صديقين مقربين".

وأفادت وسائل إعلام عدة بأن الشريكين قرّرا الانفصال للسماح لكريسيدا بوناس، ابنة عارضة الأزياء ماري-غاي كورزون والمقاول جيفري بوناس، والتي تعمل في لندن في مجال التسويق، بالتركيز على مسيرتها المهنية.

وقالت مجلة "بيبول" الأميركية إن كريسيدا وهاري تعارفا بواسطة الأميرة أوجيني ابنة الأمير أندرو صديقة كريسيدا بوناس.

وبقيت علاقتهما بعيدة عن الأضواء لفترة. لكن في مارس ظهر الأمير وكريسيدا علناً مرتين في غضون عطلة أسبوع واحدة ما دفع وسائل الإعلام البريطانية إلى التساؤل حول إمكانية إضفاء طابع رسمي على علاقتهما.

وقد حضر الأمير وصديقته يومها مباراة ركبي بين منتخبي إنجلترا وويلز بعد يومين على التقاط صور لهما وهما يتعانقان.

في نفس السياق، تبارت المجلات والمواقع الفنية في إبداء الترشيحات حول الخطيبة المحتملة للأمير هارى.

5 صديقات محتملات

ورشحت مجلة "بيبول" للأمير هاري خمس صديقات محتملات بديلاً عن كريسيدا. وتصدرت المطربة الأميركية تايلور سويفت (24 عاماً) قائمة الترشيحات، حيث رأت المجلة أن شخصيتها ستتوافق جيداً مع الأمير هاري.

وجاءت في المرتبة الثانية في قائمة الترشيحات المطربة إيلي جولدنغ (27 عاماً)، التي تمتلك نفس مواصفات سويفت والتي رأت المجلة أنها تتميز عن سويفت بأنها إنجليزية.

وتصدرت عارضة الأزياء الإنجليزية غوردان دان صاحبة (23 عاماً) المركز الثالث في قائمة الترشيحات، إلا أن المجلة ألمحت إلى أن مشكلة ارتباط دان بالأمير هارى تتمثل في طفلها الذي يبلغ من العمر 8 سنوات وتقضي معه أغلب أوقات فراغها.

واحتلت شلوي غرين، ابنة الملياردير الإنجليزي فيليب جرين، صاحب سلسلة المحلات التجارية "توب شوب" و"توب مان"، البالغة من العمر 23 عاماً المركز الرابع، ورأت المجلة أن شلوي يمكن أن تساعد الأمير هاري في تجاوز الجرح الناجم عن انتهاء علاقته بصديقته كريسيدا.

واحتلت الممثلة وعارضة الأزياء هنا سيمون المركز الخامس، وأشارت المجلة إلى أنها ليست من نوعية النساء التي تعرف عليها الأمير هاري من قبل، ودرست سيمون العلاقات الدولية والعلوم السياسية في جامعة "كولومبيا البريطانية"، وتعمل الآن بأحد مكاتب الأمم المتحدة بلندن.